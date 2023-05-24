В Челябинске концерт со звездой оперной сцены Аидой Гарифуллиной пройдет под открытым небом

Аида Гарифуллина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Оперная звезда Аида Гарифуллина даст концерт на площадке под открытым небом в Челябинске. Выступление состоится вечером 7 июля возле памятника Курчатову. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», певице будет аккомпанировать симфонический оркестр Челябинской области.
В городской филармонии предстоящее событие называют «грандиозным концертом», поскольку на Южном Урале выступлений оперных звезд в таком формате еще не было. Идея у организаторов родилась больше двух лет назад. Однако на реализацию задумки потребовалось подготовка.
— Никогда в истории Челябинской области такого не было. Я рад и горд, что все получится, – заявил директор челябинской филармонии Алексей Пелымский.
Вместительная площадка под открытым небом возле памятника Курчатову рассчитана на трех тысяч человек. Организаторы заявляют, что зрителей ждет невероятный фейерверк мелодий, тембров и ритмов.
— Завораживающий тембр Аиды Гарифуллиной и потрясающий оркестровый аккомпанемент не оставит равнодушным ни одного из присутствующих на ярком музыкальном событии, — отмечают в челябинской филармонии.
Билеты на концерт уже находятся в продаже. Их стоимость составляет от 500 до 2500 рублей. Концерт пройдет при поддержке губернатора Челябинской области.
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