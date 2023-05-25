Президент наградил медиков из Челябинской области

Врачам присвоили почетные звания и медали, а родителям - ордена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медики из Челябинской области получили государственные награды. Указ о поощрении врачей и медсестер накануне подписал президент России Владимир Путин.

Пятерым южноуральцам присвоили медаль Луки Крымского. Это специальная награда, которую вручают за заслуги в области здравоохранения. Она учреждена в 2020 году и названа в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, который был не только священнослужителем, но и хирургом.

Медаль получат врач областного противотуберкулезного диспансера Лев Воинов и завотделением того же диспансера Марат Мангуткин, завотделением челябинской ГКБ №8 Любовь Дегтяренко, врач областной станции переливания крови Елена Захаренко и главная медсестра ОКБ№2 Айна Михайлова.

Вдобавок завотделением ортопедии Челябинской областной детской клинической больницы Олег Стариков получил звание заслуженного врача России, а старшая медсестра поликлиники Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ Марина Голикова признана заслуженным работником здравоохранения.

В президентском указе упомянуты имена еще двух челябинцев. Многодетных родителей Екатерину и Мстислава Беловых наградили орденом «Родительская слава». В семье горожан растут семеро детей. Супруги участвовали в конкурсе «Семья года».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru