Президент наградил медиков из Челябинской области

Врачам присвоили почетные звания и медали, а родителям - ордена
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Медики из Челябинской области получили государственные награды. Указ о поощрении врачей и медсестер накануне подписал президент России Владимир Путин.
Пятерым южноуральцам присвоили медаль Луки Крымского. Это специальная награда, которую вручают за заслуги в области здравоохранения. Она учреждена в 2020 году и названа в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, который был не только священнослужителем, но и хирургом.
Медаль получат врач областного противотуберкулезного диспансера Лев Воинов и завотделением того же диспансера Марат Мангуткин, завотделением челябинской ГКБ №8 Любовь Дегтяренко, врач областной станции переливания крови Елена Захаренко и главная медсестра ОКБ№2 Айна Михайлова.
Вдобавок завотделением ортопедии Челябинской областной детской клинической больницы Олег Стариков получил звание заслуженного врача России, а старшая медсестра поликлиники Детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ Марина Голикова признана заслуженным работником здравоохранения.
В президентском указе упомянуты имена еще двух челябинцев. Многодетных родителей Екатерину и Мстислава Беловых наградили орденом «Родительская слава». В семье горожан растут семеро детей. Супруги участвовали в конкурсе «Семья года».
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