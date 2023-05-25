Дверь пришлось вскрывать: в запертой квартире нашли труп женщины

Спасателям пришлось вскрывать дверь. Фото: пресс-служба Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска
Утром 25 мая челябинка забила тревогу: ее 36-летняя сестра не вышла на работу. Женщина перестала отвечать на звонки и не открывала дверь.
Поэтому в квартиру на улице Труда выехали сотрудники Челябинской городской службы спасения. Они составили протокол и вскрыли дверь специальным инструментом.
К сожалению, хозяйка квартиры была уже мертва. Сейчас выясняют обстоятельства ее смерти.
Но бывают и более счастливые исходы. Несколько дней назад на улице Каслинской спасатели освободили 85-летнюю бабушку, которая заперлась на все замки в своей квартире, а потом не смогла их открыть.
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