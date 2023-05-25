Жителя Сатки на 9 лет отправили в колонию за убийство в пьяном угаре

Суд потребовал возместить сестре погибшего моральный вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2022 года трое мужчин выписали в одном из домов поселка Сулея Саткинского района. Неожиданно началась ссора, конфликт перерос в драку.

Один из знакомых ударил осужденного стулом по голове и обозвал. В ответ тот ударил в лицо, а, когда жертва упала, еще несколько раз ножом в шею. От полученных травм мужчина сразу скончался. Убийца сам вызвал полицию и рассказал им о преступлении.

– С учетом полного признания вины судом назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также осужденный заплатит сестре погибшего собутыльника 350 тысяч рублей. Так оценили моральный вред и расходы на похороны.

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