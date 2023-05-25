Депутат Госдумы — о послании Алексея Текслера: «Активная помощь СВО не мешает региону наращивать меры социальной поддержки»

Яна Лантратова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Активная помощь бойцам СВО не мешает Челябинской области наращивать меры социальной поддержки, отметила депутат Госдумы Яна Лантратова по итогам послания губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

— Важно, что мероприятие прошло в таком открытом формате, когда не только краевые депутаты, но и все челябинцы могли подключиться к просмотру. Ведь вся наша работа направлена на людей, и они должны знать, какой выбран вектор стратегического развития и какие еще остаются проблемы. «Из судеб и жизней конкретных людей складывается наше общее настоящее и будущее».

Особое внимание было уделено теме СВО. Знаю, что губернатор лично бывает на передовой, несколько раз вместе с ним посещали Волноваху и Ясиноватую, отвозили бойцам и на новые территории гуманитарную помощь.

Губернатор выстроил системную работу в этом направлении в регионе. Здесь, в тылу, пожалуй, нет ни одного человека, который бы так или иначе не помогал приближать победу. Люди выступают единым фронтом.

Я провела в разных муниципалитетах Челябинской области встречи с семьями мобилизованных и погибших военнослужащих. Что меня очень порадовало — все проблемы по итогам этих встреч были оперативно решены. Не поступило ни одной жалобы на бездействие региона, региональные выплаты приходили четко и вовремя.

Также сделано большое дело: в регионе скоро начнет работать столь необходимый нашим воинам Фонд реабилитации вернувшихся из зоны СВО, чтобы максимально помочь бойцам вернуться к обычной жизни, залечить полученные травмы.

Активная помощь СВО не мешает региону наращивать количество мер социальной поддержки. Как верно отметил губернатор, основа всего — Человек.

В регионе идет переселение людей из аварийного жилья — расселили более 2 тысяч человек. Что касается медицины, запущен процесс модернизации первичного звена, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. Открываются детские сады, школы, центры цифрового образования, IT-кубы Кванториумы, Точки роста. Осуществляется ремонт муниципальных детских лагерей. Идет ремонт и строительство театров, библиотек, домов культуры. Межуниверситетский кампус — наша гордость.

Послание губернатора — сигнал нам всем, что расслабляться нельзя. Нужно работать много, работать самоотверженно: «Нельзя успокаиваться. Хочу заверить, что я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать. Обязательно нужно продолжить динамичное развитие региона». Работать сообща. На общую Победу.

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