«Когда ты пишешь, у тебя все дрожит»: Челябинск посетила военкор и поэтесса Анна Долгарева

Фото: Hornews.com

Анна Долгарева – военкор, поэтесса, автор нашумевшей заметки про Херсонского енота, побывала в Челябинске. В одном из скверов она встретилась с редактором Hornews.com, где журналисты поговорили об СВО, творчестве и известности.

Анна Долгарева вспомнила, как поехала на Донбасс в 2015 году, будучи популярной богемной поэтессой. Тогда она потеряла часть подписчиков, но научилась эмпатии и состраданию.

Сейчас поэтесса переживает творческий кризис. Признается, что, если вдохновение не вернется, то она уедет на Соловки. Финансово ее поддерживает работа журналистом. Зато ее иногда узнают на улицах Москвы и обращаются по имени.

– У меня творческий затык. Я забыла, как писать стихи. Я два месяца ничего не писала. Когда ты пишешь, у тебя все дрожит. Пальцы дрожат, и ты пытаешься как можно быстрее записать слова, чтобы не забыть их. Поэтому у меня часто неточные рифмы. Правда, сейчас я не помню, как они создаются. Мне из-за этого очень тяжело, – рассказала о своем творческом кризисе поэтесса.

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