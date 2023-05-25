Нестерпимый зной и ни капли дождя: в Челябинской области жара усилится до +33

В Челябинской области с каждым днем будет становиться все жарче Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Челябинской области предупредили об усилении жары в ближайшие дни. По прогнозам метеорологов, к концу недели воздух разогреется до +33 градусов.

В пятницу 26 мая будет от +26 до +31 градуса, в субботу от +27 до +32, а в воскресенье температура поднимется еще выше: до +28, +33 градусов.

Дождик не принесет облечения, ведь до конца недели его, скорее всего, не будет. Не повлияет на жару и ветер, днем он будет дуть со скоростью всего 2-7 метров в секунду.

По предварительному прогнозу, зной сохранится и в начале следующей недели, хотя с понедельника возможны кратковременные дожди.

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