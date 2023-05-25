В Челябинске назвали самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ

Первые экзамены пройдут уже 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 5,4 тыс. выпускников в 2023 году будут сдавать ЕГЭ. Об этом сообщили в мэрии города. Первые экзамены — по литературе, географии и химии — состоятся уже 26 мая.

Два предмета сдать обязательно: русский язык и математику базового уровня. Экзамены по остальным дисциплинам выбирают сами одиннадцатиклассники.

В этом году самым популярным экзаменом оказалась математика профильного уровня. Ее выбрали сразу 49% выпускников.

На втором месте по популярности — обществознание. Этому экзамену отдали предпочтение 47% челябинских школьников.

Информатику сдавать собираются 28% учеников.

Менее востребованными оказались ЕГЭ по иностранным языкам. Самым скромным состав одиннадцатиклассников будет на экзамене по китайскому языку. Эту дисциплину в качестве выпускного испытания выбрали всего трое школьников.

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