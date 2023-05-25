Жителям Челябинска выставят счета за отопление в мае

Официально отопительный сезон завершился 28 апреля, но заплатить за отопление придется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Челябинска придется оплатить счет за отопление в мае. В «Уралэнергосбыте» объяснили, что начисления в квитанциях зависят от двух дат - когда управляющая компания передала показания, и когда в доме реально отключили отопление. Особенно это касается зданий, где установлены общедомовые приборы учета тепла.

— Официально отопительный период завершился 26 апреля. При этом срок передачи показаний для управляющих компаний – с 23 по 25 число. Если показания за апрель были сняты 23 числа, а отопление отключили 26 числа, то в квитанции за май челябинцы увидят сумму за объем тепловой энергии, израсходованный в эти оставшиеся даты, — уточнили в «Уралэнергосбыте».

При этом челябинцам, у которых в домах нет приборов учета тепловой энергии, тоже придется заплатить. Однако начисления произведут по нормативу с понижающим коэффициентом. Жителям 35 % домов, которые находятся в зоне обслуживания «УСТЭК-Челябинск», сделают расчеты именно таким способом.

Напомним, нормативы по отоплению установлены челябинской городской думой и рассчитаны на восемь месяцев – с октября по май включительно. При таком способе расчета начисления не зависят ни от погоды, ни от даты начала или завершения отопительного периода.

Согласно федеральному закону об энергосбережении расчет по нормативу должен применяться в исключительных случаях. Если техническая возможность установки прибора учета имеется, при этом дом до сих пор рассчитывается по нормативу, то жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию или напрямую в теплоснабжающую организацию. Установка общедомового прибора учета осуществляется за счет средств собственников жилья с возможностью рассрочки на 5 лет.

Оплатить квитанции без комиссии можно в личном кабинете или на сайте «Уралэнергосбыт», в личном кабинете Единого расчетного центра или в Сбербанк Онлайн.

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