В Челябинской области учитель перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Женщина переводила деньги в течение двух недель, но даже не заметила подвоха
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жертвой мошенников в Челябинской области стала учитель из Агаповского района. Женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась почти двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полицейским 58-летняя женщина рассказала, что нашла объявление о заработке в интернете и оставила свои контактные данные. Спустя время учителю позвонил представитель компании, пообещавший приумножить ее капитал с помощью игры на бирже. Он дал ей указание внести на счет деньги и купить ряд акций, которые в будущем подорожают.
Поверив мошеннику, женщина оформила займы в двух банках и в течение двух недель перевела 1,8 млн рублей. Обещанной прибыли она не дождалась и в итоге обратилась в полицию.
— По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), — сообщили в региональном полицейском главке.
Сейчас ведется поиск аферистов, которые обманули женщину
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