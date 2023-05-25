В Челябинской области учитель перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Женщина переводила деньги в течение двух недель, но даже не заметила подвоха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвой мошенников в Челябинской области стала учитель из Агаповского района. Женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась почти двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейским 58-летняя женщина рассказала, что нашла объявление о заработке в интернете и оставила свои контактные данные. Спустя время учителю позвонил представитель компании, пообещавший приумножить ее капитал с помощью игры на бирже. Он дал ей указание внести на счет деньги и купить ряд акций, которые в будущем подорожают.

Поверив мошеннику, женщина оформила займы в двух банках и в течение двух недель перевела 1,8 млн рублей. Обещанной прибыли она не дождалась и в итоге обратилась в полицию.

— По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), — сообщили в региональном полицейском главке.

Сейчас ведется поиск аферистов, которые обманули женщину

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