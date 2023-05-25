В челябинском скейт-парке RCC Extreme пройдут соревнования экстремалов

Площадь скейт-парка составляет полторы тысячи квадратных метров
Фото: Егор ИВЛЕВ
Возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске проведут городской кубок RCC Extreme. Участники соревнований смогут продемонстрировать свои навыки в дисциплинах «ВМХ стрит», «ВМХ парк», «самокат стрит» и «скейтборд стрит». Как сообщает ИА «Уральский меридиан», мероприятие состоится 3 июня.
Соревнования пройдут в скейт-парке площадью полторы тысячи квадратных метров. Регистрация участников начнется в день состязаний. Посетителей помимо спортивных зрелищ ждут и другие активности: фотозона, граффити, фуд-корт и мастер-классы по уличным танцам.
Организаторы отмечают, что 3 июня также будет дан старт экстремальному сезону, после чего соревнования планируют повторить в конце лета. Так участники смогут проверить, насколько возросли их навыки.
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