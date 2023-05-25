В Челябинской области задержали пьяного водителя автобуса, который собирался везти детей в «Солнечную долину»

Для детей пришлось искать другого водителя автобуса. Фото: архив КП

В Миассе полицейские задержали водителя автобуса, который собирался везти детей на развлекательное мероприятие в ГЛК «Солнечная долина». Мужчина мог подвергнуть опасности не только несовершеннолетних пассажиров, но и других участников дорожного движения.

— В ходе проверки документов и технического состояния автобуса полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что автомобилист был нетрезв, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Во время допроса водитель заявил, что употреблял спиртное только накануне, а в день поездки этого не делал. Однако его доводы инспекторов ГИБДД не убедили. На нарушителя составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф и лишение водительских прав.

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