Полицейские устроили массовые проверки мотоциклистов в Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские в ходе профилактического мероприятия «Мотоциклист» пресекли 194 нарушения. Рейды начались после жалоб южноуральцев на громкий шум, создаваемый любителями байков во время ночных заездов. Особое внимание правоохранители уделяют нарушениям, связанными с внесением изменений в конструкцию мотоциклов.

— Работа сотрудников органов внутренних дел направлена на создание для жителей региона комфортных условий проживания в правовом поле. Полицейские готовы к незамедлительному реагированию на сообщения от южноуральцев о фактах нарушения законодательства и несоблюдения «закона о тишине». Маршруты патрульных служб и расстановка экипажей ГБДД приближены к местам притяжения мотогонщиков, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Рейды проходят уже третий день. За это время полицейские проверили несколько сотен человек. Было установлено порядка трех десятков мотоциклов, чьи технические характеристики были изменены. Кроме того, шестеро водителей находились в нетрезвом состоянии, а 66 человек не имели водительского удостоверения или ранее были лишены такого права.

— Почти 40 мотоциклов, чьи владельцы допустили грубые нарушения правил дорожного движения, были помещены на специализированную стоянку. Им предстоит понести предусмотренную законодательством административную ответственность и выплатить штрафы. Также в отношении одного решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за повторную нетрезвую езду без права управления, — уточнили в ведомстве.

Всех владельцев мотоциклов полицейские призывают к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Любителям ночного передвижения с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на территории спецкомплекса «Трасса 74».

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