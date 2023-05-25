Умер чемпион России и воспитанник челябинского хоккея Евгений Хацей

Евгений Хацей. Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

В возрасте 46 лет умер воспитанник челябинского хоккея Евгений Хацей. Южноуральским болельщикам он известен своими матчами за «Мечел» и «Металлург». Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».

— Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит свои глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Евгения Хацея, — заявили представители клуба.

Евгений Хацей является мастером спорта международного класса, чемпионом России (2004) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). Он выступал за такие клубы как «Торпедо», «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Витязь» и «Авангард».

После завершения карьеры Хацей работал спортивным функционером. Также возглавлял Федерацию хоккея Краснодарского края, был генеральным менеджером ХК «Кубань» и «Югры» из Ханты-Мансийска. Последние годы жизни челябинец провел в омском «Авангарде». Он занимал должности директора по хоккейным операциям и директора Академии.

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