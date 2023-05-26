Трубы пытаются спасти челябинцев от жары: в центре города из-под земли забил коммунальный фонтан

Фото: читатель КП

В центре Челябинска произошла коммунальная авария. На улице Воровского, рядом с ТРК «Урал» образовался мощный фонтан. Вода под напором бьет из раскрытого люка.

Горожане решили, что возможность не должна пропадать, и освежаются в жару, пробегая под струями воды.

В МУП «ПОВВ» сообщили, что пока информации об отключениях из-за аварии нет.

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