14-летнему подростку вынесли приговор за угон автомобиля в Челябинской области

Подросток угнал машину вместе с другом
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинской области вынесли приговор 14-летнему подростку, который угнал автомобиль вместе с совершеннолетним другом. Все это случилось осенью 2022 года в городе Миньяр. Ранним утром парни увидели автомобиль ВАЗ-21074, припаркованный возле дома. Они знали, что хозяин не закрывает двери машины, поэтому просто сели в нее и уехали.
Тем же днем угонщики наведались в магазин, где украли продукты и вещи. Безнаказанными они ходили недолго. Прней поймали и завели против них уголовные дела.
— Несовершеннолетний осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, со штрафом 3 тысячи рублей в доход государства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Однако, в силу своего возраста, подростка не лишат свободы. До тех пор, пока ему не исполнится 18 лет, парень будет находиться в специальном закрытом учебно-воспитательном центре.
Уголовное дело его соучастника выделено в отдельное производство и рассматривается судом. Приговор пока не вынесен.
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