Покажут «То самое» и «Провинциальных дурачков»: в Челябинской области состоится театральный фестиваль

Церемония открытия фестиваля пройдет у монумента "Тыл-фронту"
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
В Челябинской области готовятся к открытию двадцатого фестиваля театров малых городов России. Форум будет проходить в Магнитогорске с 29 мая по 5 июня. Его участниками станут 16 коллективов из Великих Лук, Лысьвы, Набережных Челнов, Кудымкара и других городов.
Театральные профессионалы обменяются опытом, а коллектив-победитель сможет показать свою постановку на сцене московского Театра Наций.
Афиша: администрация Магнитогорска
Челябинскую область на фестивале представит Магнитогорский драматический театр имени Пушкина со спектаклем «Лавр» по произведению Евгения Водолазкина. Торжественное открытие фестиваля состоится у монумента «Тыл-фронту» 30 мая. В 18:00 там начнется спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» с участием Евгения Миронова и Марины Александровой. Музыкальное сопровождение обеспечит Челябинский симфонический оркестр.
Как сообщают в оргкомитете, вдни фестиваля магнитогорцы смогут посмотреть спектакли «Черная пурга» Новокузнецкого драматического театра, «То самое» Русского драматического театра «Мастеровые», «Провинциальные дурачки» Глазовского драматического театра «Парафраз», «12 обезьян» Березниковского драматического театра и другие постановки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru