Покажут «То самое» и «Провинциальных дурачков»: в Челябинской области состоится театральный фестиваль

Церемония открытия фестиваля пройдет у монумента "Тыл-фронту" Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинской области готовятся к открытию двадцатого фестиваля театров малых городов России. Форум будет проходить в Магнитогорске с 29 мая по 5 июня. Его участниками станут 16 коллективов из Великих Лук, Лысьвы, Набережных Челнов, Кудымкара и других городов.

Театральные профессионалы обменяются опытом, а коллектив-победитель сможет показать свою постановку на сцене московского Театра Наций.

Афиша: администрация Магнитогорска

Челябинскую область на фестивале представит Магнитогорский драматический театр имени Пушкина со спектаклем «Лавр» по произведению Евгения Водолазкина. Торжественное открытие фестиваля состоится у монумента «Тыл-фронту» 30 мая. В 18:00 там начнется спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» с участием Евгения Миронова и Марины Александровой. Музыкальное сопровождение обеспечит Челябинский симфонический оркестр.

Как сообщают в оргкомитете, вдни фестиваля магнитогорцы смогут посмотреть спектакли «Черная пурга» Новокузнецкого драматического театра, «То самое» Русского драматического театра «Мастеровые», «Провинциальные дурачки» Глазовского драматического театра «Парафраз», «12 обезьян» Березниковского драматического театра и другие постановки.

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