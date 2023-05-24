У южноуральцев осталась неделя, чтобы выбрать проекты для благоустройства в их районе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У южноуральцев осталась неделя, чтобы успеть проголосовать за объекты благоустройства в 2024 году. Всероссийское голосование, инициированное Президентом России, продолжается на платформе 74.gorodsreda.ru.

Больше 566 тысяч жителей области уже сделали свой выбор в пользу конкретных проектов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что программа «Формирование комфортной городской среды» работает в стране и регионе несколько лет.

— Мы делаем акцент на развитие городской среды по всей области, поэтому в программе участвуют все города и районы, — сказал глава региона в своем телеграмм-канале. — За это время в регионе появились современные объекты благоустройства — скверы и парки, пешеходные пространства и набережные. В ряде территорий новые места отдыха и прогулок появились впервые за десятилетия.

Алексей Текслер добавил, что поставил задачу завершить работы по уже выбранным объектам благоустройства до сентября, чтобы жители смогли своевременно оценить результаты.

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