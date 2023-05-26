Около сотни кораблей запустят школьники на пруду в Челябинске 27 и 28 мая

Фото: региональный центр технического творчества.

Одно из самых ярких зрелищ ждет челябинцев в это воскресенье. 28 мая на пруду возле кардиоцентра пройдет финал Первенства области по судомодельному спорту на открытой воде среди школьников.

Первый этап соревнований состоится в субботу, 27 мая, на небольшом бассейне перед Региональным центром технического творчества. А уже на следующий день спортсмены соберутся на «большой воде».

Конструкции юные любители судов создают сами, ограничиваясь лишь своей фантазией. На воду запустят гражданские судна, военные корабли, подводные лодки и авторские конструкции.

— Сделать красивую или точную модель — только ползадачи, — рассказал директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов. Ее еще нужно правильно настроить и научиться управлять.

Фото: региональный центр технического творчества.

В этом году участи примут 16 команд старшей и младшей группы из Магнитогорска, Златоуста, Южноуральска, Челябинска, Озерка, Снежинска и Нязепетровска. Как сообщили КП-Челябинск организаторы, за два дня на воду выйдут около 100 судов.

Посмотреть на красивые и точные маневры, уникальные модели смогут все желающие.

Открытие соревнований 27 мая в 12:00 возле Регионального центра технического творчества Челябинской области (Черкасская, 1а). Финал состоится 28 мая с 10:00 на пруду рядом с кардиоцентром (пр. Родионова, 2).

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