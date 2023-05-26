В Челябинской области семейным фермам выплатят 109 млн рублей

Гранты получат семейные фермы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области 13 семейным фермам выдадут гранты на развитие. Господдержку получат победители регионального конкурса.

Как рассказали в областном министерстве сельского хозяйства, каждому из сельских предприятий заплатят от 1,9 до 12 млн рублей. В сумме гранты составят 109 млн рублей.

Деньги фермеры планируют использовать для покупки скота, тракторов, ангаров для зерна и необходимого оборудования.

Один из победителей конкурса, житель Увельского района Харон Джамалдинов признался, что собирается приобрести герефордов. Коровы мясной породы присоединятся к другим коровам, баранам, лошадям и индюкам, которых уже разводят в хозяйстве. Вместе с предпринимателем работают жена, двое сыновей и четверо наемных работников.

Стоит отметить, что гранты выделяют только крупным фермам, которые, несмотря на статус семейных, являются серьезными предприятиями. По условиям, хозяйство должно проработать не менее года и вложить в развитие не менее 40% необходимой суммы. Например, те, кому от государства достанется по 12 млн рублей, обязаны будут инвестировать в расширение производства не менее 8 млн рублей собственных средств.

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