В Челябинске до конца года будет завершен ремонт военного госпиталя

Фото: пресс-служба губернатора.

Поддержка военнослужащих стала первой и ключевой темой послания губернатора Алексея Текслера к Законодательному собранию Челябинской области. Впервые было приглашено большое количество участников спецоперации. Глава региона поручил завершить ремонт военного госпиталя до конца года.

— Держим постоянный контакт, общаемся с нашими военными. Своевременно реагируем на запросы, — отметил Алекс ей Текслер. — Особое внимание уделяем созданию системы социально-медицинской реабилитации для участников СВО. Для этого ведем масштабный капитальный ремонт в Челябинском военном госпитале, также обновляем там медицинское оборудование, благоустраиваем территорию медучреждения. Ставлю задачу завершить все работы в этом году, чтобы оказание медицинской помощи в госпитале соответствовало современным стандартам.

Также Алексей Теклсер сообщил, что с 1 июня начнет работу Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации. Он расположиться в новом здании на Университетской набережной и будет работать по принципу одного окна. Там будет оказываться социальная, медицинская поддержка, реабилитация, протезирование, повышение квалификации и трудоустройство.