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НовостиОбщество26 мая 2023 11:18

Челябинская область продолжит оказывать поддержку жителям Донбасса

Губернатор Алексей Текслер рассказал, как регион восстанавливает города Ясиноватую и Волноваху
Ольга ЩАПИНА
Школьники Донбасса снова приедут отдыхать на Южный Урал. Фото: пресс-служба губернатора.

Школьники Донбасса снова приедут отдыхать на Южный Урал. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область продолжит поддерживать подшефные города Донецкой Народной Республики Ясиноватая и Волноваха. Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер во время своего обращения к Законодательному собранию региона.

— Продолжаем активную работу в Ясиноватой и Волновахе, — отметил глава региона. — Сейчас в наших подшефных территориях мы ремонтируем объекты социальной инфраструктуры, дороги, жилье, обеспечиваем работу школ, детских садов и медучреждений. В Волновахе завершаем восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами. Наши строители, дорожники, врачи и волонтеры отважно трудятся, несмотря на обстрелы. Хочу также выразить им благодарность. Мы регулярно отправляем соотечественникам на братской земле гуманитарные грузы и различную технику и оборудование, а также вещи для адресной поддержки семей и детей.

Также Алексей Теклсер сообщил, что Челябинская область в этом году также примет детей из ДНР в детских оздоровительных лагерях. В прошлом году старшеклассники не только отдыхали, но и учились на Южном Урале. Организованы группы и на Черной море.