В Челябинске к 125-летию «Союзпищепрома» откроют музей зерна

Фото: hornews.com
В Челябинске компания «Союзпищепром» к 125-летию откроет музей зерна. Он будет вмещать экспозицию и креативное пространство, где будут проходить встречи, лекции, семинары и мастер-классы. Об этом рассказали Hornews.com.
– Предприятие кормит страну третий век. У нас есть исторический бэкграунд, который хотелось бы оставить будущим сотрудникам. При этом мы также хотим сформировать базу для дальнейшего развития предприятия, в том числе в сфере здорового питания, – сообщили в «Союзпищепроме».
Находиться музей будет на Свердловском проспекте, 40а. Планируется, что он откроется в ноябре, к празднованию юбилея «Союзпищепрома».
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