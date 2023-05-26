В предстоящем купальном сезоне в Челябинске откроют 19 пляжей

Девять пляжей в Челябинске будут муниципальными Фото: Валентина ВАГАНОВА

К началу купального сезона в Челябинске откроют 19 пляжей для отдыха. Из них девять будут муниципальными. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— На всех местах летнего отдыха будет организована работа спасательных постов. На муниципальных пляжах матросы-спасатели уже приступили к дежурству по обеспечению безопасности на территории и в акватории мест отдыха. На остальные пляжи они выйдут по мере их открытия, — отметил Александр Астахов.

На 15 пляжах купание будет разрешено. На остальных четырех разрешат только загорать. Среди них - пляж «Городской» на ул. Худякова, пляж «Каспийский берег» на ул. Центральной, пляж «Хуторная 84» в районе дома №84 по ул. Хуторной и Центр активного отдыха «Русские забавы» (1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища).

Перечень муниципальных пляжей

1. Пляж «Первоозёрный», пер. Мамина, 1а, Первое озеро (Тракторозаводский район).

2. Пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная, Первое озеро (Тракторозаводский район).

3. Пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, озеро Первое Тракторозаводский район).

4. Пляж «Шершнёвский», ул. Шершнёвский бор, 6/1, Шершнёвское водохранилище (Центральный район).

5. Пляж «Белый парус», ул. Центральная, 3в/1, (Шершни) Шершнёвское водохранилище (Центральный район).

6. Пляж «Городской», ул. Худякова, Шершнёвское водохранилище (Центральный район). Пляжный отдых без купания.

7. Пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79), озеро Смолино (Ленинский район).

8. Пляж «Смолинский», Смолино, пер. Дачный, 2А/2, озеро Смолино (Советский район).

9. Пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская, озеро Смолино (Ленинский район).

Перечень пляжей иной формы собственности

10. Пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по ул. Хуторной, озеро Смолино (Ленинский район).

11. Пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной, оз. Смолино, (Ленинский район). Пляжный отдых без купания.

12. Пляж «Каспийский берег», ул. Центральная, 3в/1, (Шершни), Шершневское водохранилище (Центральный район). Пляжный отдых без купания.

13. Пляж Центра активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища, Шершневское водохранилище (Центральный район). Пляжный отдых без купания.

14. Пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ), Шершневское водохранилище, (Советский район).

15. Пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – ул. Хохрякова, озеро Первое, (Тракторозаводский район).

16. Пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118, озеро Смолино, (Советский район).

17. Пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114, озеро Смолино, (Советский район).

18. Пляж «Tanzania Relax Beach», ул. Чапаева, 96б, озеро Смолино, (Советский район).

19. Пляж Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной центр реабилитации» ул. Чапаева, 122, озеро Смолино, (Советский район).

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