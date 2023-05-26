В Челябинской области программа по уходу за пожилыми людьми станет повсеместной

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер поручил расширить программу долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое поручение глава региона дал во время своего обращения к Законодательному собранию Челябинской области.

— Продолжаем проект по сопровождаемому проживанию, — отметил Алексей Текслер. — Развиваем систему долговременного ухода, которая в пилотном режиме в прошлом году стартовала в 8 муниципалитетах. Ставлю задачу расширения этой практики на все муниципалитеты региона, учитывая ее значимость для поддержки семей участников СВО. В целом вместе с продлением программы федерального материнского капитала до 2026 года, его индексацией в этом году до 775 тысяч рублей, а также льготами по семейной ипотеке в регионе действует и развивается комплексная многоуровневая система поддержки семьи, материнства и детства.

Среди главных мер поддержки семей Алексей Текслер назвал введение областной ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка. Эта мера уникальная для страны. На размер выше инфляции увеличен региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка. Сегодня он составляет 123 тысячи рублей.