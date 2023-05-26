Семье помогут психологи: подросток покончил собой в селе Челябинской области

Трагедия произошла в селе Агаповского района. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В селе Агаповского района Челябинской области нашли тело 14-летнего подростка. По предварительным данным, парень покончил собой. Эту информацию КП-Челябинск подтвердил источник в силовых структурах.

По данным регионального Минсоца, семья на профилактическом учете не состоит, в поле зрение органов соцзащиты не попадала. Каких-либо сигналов от соседей или знакомых также не поступало.

– Семье будет оказана вся необходимая помощь, при необходимости – консультации психологов, – сообщили КП-Челябинск в министерстве социальных отношений Челябинской области.

В причинах случившегося разбираются следственные органы. В следственном комитете Челябинской области произошедшие прокомментировать не смогли.

В регионе стали часто гибнуть подростки. Недавно умерла 11-летняя блогер, которая недавно потеряла брата.

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