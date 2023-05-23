Алексей Текслер примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае

Фото: пресс-служба губернатора.

Глава региона вошел в состав официальной правительственной делегации, и вместе с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным посетит Шанхай в рамках официального визита в КНР.

В рабочей программе Алексея Текслера — пленарное заседание и выступление на круглом столе, посвященном промышленному и инвестиционному потенциалу российских регионов, а также бизнес-инициативам.

В 2022 году товарооборот Челябинской области с Китаем вырос более чем на 70%. Было заключено два межрегиональных соглашения: с провинцией Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Прорабатывается соглашение с провинцией Шаньдун.

Напомним, в апреле этого года Алексей Текслер уже посещал Китайскую народную республику с рабочим визитом. Глава региона встретился с губернатором провинции Шаньдун и обсудил сотрудничество в сфере машиностроения, поставки продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун и взаимодействие в области образования.