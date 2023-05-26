Полицейские Златоуста помогли аниматорам приехать к детям на праздник

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Златоусте сотрудники патрульно-постовой службы пришли на помощь команде аниматоров. Артисты ехали с одного детского праздника на другой и пробили колесо в машине. Устранить неисправность своими силами у них не получилось. На выручку пришли люди в погонах.

— Мы находились на заявке на улице Дворцовой и обратили внимание, что около детского садика стоят люди в костюмах героев мультфильмов, не решаясь к нам подойти, — вспоминает младший сержант полиции Дарья Смирнова. – Я поинтересовались, нужна ли им помощь. Оказалось, что у их машины пробито колесо. А им нужно было срочно ехать в другой детский садик на выпускной.

Совместно с напарниками, лейтенантом Леонидом Кувиком и старшим сержантом Виктором Машковым, Дарья принялась менять спущенное колесо у машины. В считанные минуты неисправность была устранена, и артисты поехали к детям на праздник.

Отзывчивых полицейских аниматоры поблагодарили в социальной сети. Автоледи Ирина Рябова на своей странице разместила пост благодарности.

— Хочу принести искренние слова благодарности людям, готовым прийти на помощь! Вы - настоящие герои! Много машин проехало мимо, не только не предложив помощь, но еще и попросив отогнать автомобиль в сторону, так как мы перегородили проезд. За рулем были мужчины. А нам же на помощь первая пришла хрупкая с виду девушка-полицейский, которая своими женскими руками начала менять колесо. Спасибо вам за то, что вы есть! — написала женщина в соцсетях.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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