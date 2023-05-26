Челябинские госавтоинспекторы устроили облаву на мотоциклистов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске продолжается профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Полицейские рейды начались после жалоб южноуральцев на громкий шум, создаваемый любителями байков во время ночных заездов.
— За прошедшие сутки госавтоинспекторы проверили 26 мотоциклистов. Двое водителей управляли транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения. Еще трое нарушителей не имели водительских прав. Все пять мотоциклов помещены на специализированную стоянку, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
В Госавтоинспекции уточнили, что проверки мотоциклистов будут продолжаться.
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