Виктора Христенко сделали почетным гражданином Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Бывший председатель правительства России получил звание почетного гражданина Челябинской области. Награду ему вручил губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, награждение прошло на торжественной встрече в честь юбилея Союза промышленников и предпринимателей.

Виктор Христенко — уроженец Челябинска и выпускник Челябинского политехнического университета (ныне ЮУрГУ). В девяностых годах был первым заместителем губернатора, а затем полпредом президента в Челябинской области. Позже занимал должности министра промышленности России и зампредседателя правительства. С 2016 года стал президентом делового совета Евразийского экономического союза. Женат на Татьяне Голиковой, которая сейчас является заместителем председателя правительства.

Одновременно с Виктором Христенко награды получили несколько бизнесменов. Владельцу ММК Виктору Рашникову Алексей Текслер вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области», а гендиректору ММК Павлу Шиляеву — знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru