Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 6:14

В Челябинской области уволили замначальника Госжилинспекции

Он попал под сокращение
Елена КОЛЧИНА
Замену уволенному заместителю искать не будут

Замену уволенному заместителю искать не будут

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области уволили замначальника главного управления Госжилинспекции Андрея Солопова. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 26 мая 2023 года, — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что чиновника отправляют в отставку из-за сокращения его должности. Нового заместителя у начальника Госжилинспекции не появится, а Андрею Солопову в связи с сокращением выплатят компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru