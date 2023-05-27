В Челябинской области уволили замначальника Госжилинспекции

Замену уволенному заместителю искать не будут Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области уволили замначальника главного управления Госжилинспекции Андрея Солопова. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 26 мая 2023 года, — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что чиновника отправляют в отставку из-за сокращения его должности. Нового заместителя у начальника Госжилинспекции не появится, а Андрею Солопову в связи с сокращением выплатят компенсацию.

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