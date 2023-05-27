Досталось не всем: в Златоусте после жары прошел град

Быстро появились большие лужи, а горы скрылись в облачной дымке. Фото: Интерсвязь

В Златоусте 27 мая выпал град. Дождь разразился в середине жаркого дня. Лило сильно, но недолго, а местами с неба вместе с водой посыпались частые градины.

Горожане сообщают, что градом засыпало район Машзавода. При этом в некоторых городских районах ни выпало ни капли осадков.

— Почему у нас тихо, все Машзаводу досталось? — возмущается одна из жительниц города в группе «Любимый Златоуст» во ВКонтакте. — На Гагарина где?!!

— На вокзал дождь гоните, — в шутку просит другая горожанка.

Страдать от жары златоустовцам придется еще минимум несколько дней. По прогнозу метеорологов, до 31 мая температура будет колебаться от +26 до +30 градусов. Лишь с наступлением календарного лета столбик термометра опустится ниже отметки в +25 градусов.

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