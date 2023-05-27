«Передавали ведра по цепочке»: соседи и пожарные потушили огонь в магнитогорском поселке

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске дотла сгорел частный дом.

Пожар случился в поселке Новостройка поздно вечером 26 мая. Вспыхнул деревянный дом на улице Глазунова.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в доме никто не жил. Соседи заметили пламя, когда оно уже основательно разгорелось.

Как рассказывают очевидцы, сперва жители поселка пытались справиться с пожаром своими силами. Старались не допустить перехода огня на ближайшее здание.

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

— Пока ждали пожарных, обливали соседний дом, чтобы не загорелся, и этот дом тушили. Если бы ведрами не тушили, то последствия могли быть очень тяжкими, — рассказала одна из жительниц поселка в группе «Черное & Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

— Много женщин помогали, цепочкой мы стояли и передавали ведра, — поделился еще один участник тушения.

В МЧС выслали на место происшествия 15 пожарных на четырех машинах. До полуночи с огнем удалось справиться. Соседние здания отстояли. Но дом и надворные постройки пламя уничтожило.

Люди не пострадали. По предварительной версии, в пустующий дом моли забраться посторонние и случайно либо намеренно устроить поджог.

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