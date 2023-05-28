Пенсионерка из Челябинска перевела на «безопасный счет» свои сбережения и взяла еще два кредита

Мошенники обманули пенсионерку дважды. Фото: Мария ЛЕНЦ

72-летнюю пенсионерку из Челябинска мошенники вынудили взять два кредита и вместе со своими сбережениями перевести на «безопасный» счет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, обманули женщину по распространенной схеме – ей позвонил псевдосиловик и потребовал оказать содействие правоохранительным органам в изобличении мошенников, которые пытаются похитить деньги с ее сберегательного счета.

- Далее через мессенджер с ней связался «представитель службы безопасности банка» и предложил спасти деньги. Для этого их нужно было снять со счета и через терминал перевести на «безопасную» электронную ячейку, номер которой он продиктовал. Основным условием успеха «спецоперации» было сохранение в тайне всех действий, посвящать кого-либо в содержание разговора незнакомцы строго запретили, - рассказали в полицейском главке.

Женщина сняла со счетов 470 тысяч рублей и отправила их мошенникам. Но этого показалось мало злоумышленникам, они начали снова звонить пенсионерке и запугивать оформлением на нее кредита.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

- Чтобы на нее не оформили кредит, следует самостоятельно взять в банке деньги и по такой же схеме перевести их на «безопасный» счет. Следуя инструкциям мошенников, женщина оформила два кредита на общую сумму 380 тысяч рублей, которые обналичила и отправила на неизвестные ей счета. Когда женщина поняла, что ее обманула, она обратилась к полицейским, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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