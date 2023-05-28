На федеральных трассах в Челябинской области ограничили движение грузовиков из-за жары

Сегодня в Челябинской области жара до +32 градусов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня, 28 мая, с 14:00 до 20:00 на федеральных дорогах ограничили движение для большегрузов. Как сообщили в областной ГИБДД, это связано с жарой – по прогнозу сегодня будет + 32 градусов.
Движение ограничили:
- на участке 1549– 1871 км М-5 «Урал»;
- на участке 16 - 146 км Челябинск-Троицк;
- на участке 12 - 55 км Челябинск-Новосибирск.
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