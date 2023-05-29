Сел за руль без прав и угробил школьницу: южноуралец получил 6 лет колонии за смертельное ДТП

Фото: ГИБДД

В Челябинской области вынесли приговор 18-летнему парню, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП. Это случилось 23 октября 2022 года в Уйском районе. Он поехал кататься на ВАЗ-21083, а рядом с собой посадил 15-летнюю школьницу. В какой-то момент парень не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась, а девушка получила травмы и скончалась на месте аварии.

Свою вину южноуралец признал полностью, а также извинился перед семьей погибшей. В итоге его признали виновным.

— Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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