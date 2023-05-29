Виновница ДТП с двумя погибшими получила 8 лет колонии, но попадет туда только в 2026 году

Машина вылетела с дороги в кювет. Фото: ГИБДД

В Челябинской области вынесли приговор 38-летней женщине, которая устроила ДТП с двумя погибшими. Это случилось в августе 2022 года неподалеку от Катав-Ивановска. Пьяная женщина села за руль Renault Scenic с двумя пассажирами 33 и 36 лет и вылетела с дороги. В результате двое мужчин, которые сидели в салоне, погибли. Сама водитель отделалась травмами.

Против женщины завели уголовное дело, и теперь суд вынес ей приговор. Ее признали виновной и назначили 8 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Однако, туда она попадет лишь через три года, когда ее дочери исполнится 16 лет.

— Осужденная освобождена из под-стражи в зале суда в связи с отсрочкой отбытия наказания до 22 марта 2026 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, женщине придется расплатиться с родственниками погибших. Суд удовлетворил их иски на общую сумму 2,8 млн рублей.

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