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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:06

В Челябинской области две 13-летние девочки потерялись во время плавания на матрасе по озеру

Школьниц унесло от берега
Елена КОЛЧИНА
Надувной матрас прибило к камышам

Надувной матрас прибило к камышам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области отыскали двух 13-летних девочек, потерявшихся на озере.

В жаркий день юные жительницы деревни Касарги решили отдохнуть у одноименного озера. Девочки пошли на берег, где обычно купались. Через полчаса навестить детей пришла родственница. К ужасу женщины на пляже не оказалось ни детей, ни матраса, ни вещей школьниц. На воде тоже не было видно купальщиц.

Жительница деревни целый час колесила по берегу, разыскивая пропавших, а потом отчаялась и вызвала спасателей.

Но найти школьниц у озера не удалось и профессионалам. Лишь под вечер стало известно, что стряслось с девочками.

Оказалось, что плававших на надувном матрасе школьниц отнесло от берега. По счастью, девочки не застряли на середине озера: матрас прибило к камышам в полукилометре от пляжа. Выбравшись на сушу, девочки сдули матрас и пешком пошли домой, не подозревая, что из-за них уже начался переполох.

Ранее 12-летнего мальчика спасли на озере Смолино в Челябинске.

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