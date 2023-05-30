В Челябинске будут судить членов ОПГ, распространявших наркотики в четырех федеральных округах

Уголовные дела обвиняемых рассмотрит Ленинский районный суд Челябинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанут 17 участников ОПГ. Они обвиняются в распространении наркотиков более чем в 20 регионах страны. По версии следствия, злоумышленники причастны к совершению 65 преступлений на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов.

Деятельность группировки пресекли сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области. Полицейские установили, что лидером ОПГ являлся иностранец. Он организовывал контрабандные поставки наркотиков в страну, распределял запрещенные вещества между дилерами и координировал действия соучастников.

— Преступное сообщество состояло из трех групп, у каждой из которых был свой руководитель, а всех участников объединяло родство или близкие отношения. При этом на роль сбытчиков через мессенджер привлекались молодые люди или постоянные клиенты-наркопотребители. Все сообщники – кладовщики, закладчики, курьеры – в обязательном порядке проходили многоступенчатый инструктаж по мерам конспирации и алгоритму работы, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Члены ОПГ для перевозки и сбыта наркотиков покупали автомобили и сотовые телефоны, также арендовали квартиры. Свое общение они вели в интернет-мессенджерах. В целях конспирации в переписке использовались условные фразы, понятные только участникам группировки.

Кроме того, курьеры перед каждым выездом осматривали машины на наличие средств слежения. А закладчики и кладовщики должны были сообщать кураторам о подозрительных лицах, замеченных при организации тайников-закладок.

Задержание членов ОПГ

В отношении задержанных возбудили уголовные дела не только за распространение наркотиков, но и за их контрабанду. Во время расследования в различных точках страны от Москвы до Хабаровского края было изъято около 50 килограммов различных видов запрещенных веществ. Теперь уголовные дела обвиняемых рассмотрит Ленинский районный суд Челябинска.

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