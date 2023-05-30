Челябинская полиция изъяла у нарушителей более 100 мотоциклов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области продолжается профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В ходе проверок полицейские изъяли у нарушителей 113 мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе главного регионального управления МВД.

— В результате принятых мер полицейскими пресечено 612 административных правонарушений, совершенных владельцами мотоциклов. 32 из них находились за управлением в нетрезвом виде. 181 человек не имел водительского удостоверения либо были лишены права управления транспортным средством, — уточнили в региональном полицейском главке.

В ходе проверок полицейские также остановили восьмерых мотоциклистов, которые ранее были лишены водительских прав. Теперь нарушителям грозят уголовные дела.

Кроме того, было выявлено 80 мотоциклов, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию. Все изъятые транспортные средства поместили на специализированные стоянку.

Напомним, рейды начались после жалоб южноуральцев на громкий шум, создаваемый любителями байков во время ночных заездов. Особое внимание правоохранители уделяют нарушениям, связанными с внесением изменений в конструкцию мотоциклов.

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