Семилетнего мальчика из Челябинской области наградили за спасение пенсионерки, провалившейся в кучу покрышек

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 8-летнего Илью Красюка из Челябинской области. Мальчик спас жизнь пенсионерки.

В прошлом году 75-летняя жительница Верхнеуральска гуляла в заброшенном парке. Утомившись, она присела на кучу автомобильных покрышек. Но куча оказалась вовсе не такой устойчивой, как казалось на первый взгляд. Женщина провалилась под покрышки.

Ситуацию можно было бы назвать курьезной, если бы она не поставила под угрозу жизнь горожанки. Пенсионерке никак не удавалось выбраться, она пролежала под покрышками целые сутки. А потом в парк на своем велосипеде не приехал семилетний Илья.

Мальчик услышал стоны, доносящиеся из-под покрышек. Он не испугался, а подъехал поближе и понял, что пожилая женщина попала в беду. Вызволить обессиленную пенсионерку самому ребенку было не по силам. Но мальчик не растерялся, побежал к патрульной машине ДПС и попросил помощи. В итоге женщину спасли.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, Владимир Колокольцев передал младшекласснику почетную грамоту. Благодарности от главы российской полиции получили также дети из других регионов, которые проявили храбрость, помогли предотвратить несчастья или задержать преступников.

— Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи – и это вдвойне отрадно, — заявил Владимир Колокольцев.

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