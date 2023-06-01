«Камни, среди которых мы живем»: в Челябинской области вместо снесенного кинотеатра откроют необычную выставку

Фото: Александр Глазков/t.me

В Сатке вместо снесенного кинотеатра появится выставка под открытым небом. На площадке разместится экспозиция южноуральских камней.

Внушительных размеров образцы уже устанавливают. Среди обработанных камней будут куски доломита, бакальского кварцита, диабаза, гранита, яшмы, магнезита и других пород. Всего — больше двух десятков глыб.

— Задумка выставки – привлечь внимание жителей и продемонстрировать всю красоту камней, среди которых мы живем, — рассказал глава Саткинского района Александр Глазков.

По словам главы района, оформлять выставку закончат в июне.

Напомним, обновленный Сад камней откроется в 2023 году в Челябинске. Кроме того, в городе собираются продлить набережную и создать на ней участок с повышенной степенью озеленения.

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