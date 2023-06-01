Жара не спадет, но будет полегче: на Челябинскую область обрушатся дожди, град и грозы

В ближайшие три дня на Южном Урале прогнозируются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жара в Челябинской области, которая длится больше недели, не спадет в ближайшие дни. Однако пекло будут временно сменять дожди с грозами. Такой прогноз дают в челябинском Гидрометцентре.

Кратковременные дожди с грозами и градом на протяжении всех суток прогнозируются в пятницу, 2 июня. Ночью температура воздуха составит +17, +22 °C, днем – +31, +36 °C. Ветер южной четверти 3-8 м/c, местами порывы составят до 12 м/c, при грозах их скорость дойдет до 13-18 м/c.

В субботу, 3 июня, кратковременные дожди с грозами ожидаются только днем. Ветер южной четверти 3-8 м/c, его порывы при осадках дойдут до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит +14, +19 °C, днем поднимется до +31, +36 °C.

Порывистого ветра не будет в воскресенье, 4 июня. На протяжении всех суток местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +12, +17 °C, днем столбик термометра поднимется снова до +31, +36 °C.

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