В Магнитогорске погиб водитель «Нивы» при лобовом столкновении с фургоном

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В четверг, 1 июня, в Магнитогорске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погиб один из водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария случилась около четырех часов дня на улице Вокзальной, 5. По предварительным данным, 31-летний водитель фургона «ГАЗ» не справился с управлением и вылетел на встречку на запрещенном участке. Там он столкнулся с «Нивой», за рулем которого находился 51-летний мужчина. После удара внедорожник отбросило на Mitsubishi Outlander под управлением 62-летней женщины.

В результате столкновения водитель «Нивы» скончался в больнице. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД,

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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