В Челябинске с 5 июня изменится движение пяти троллейбусных маршрутов

Изменения вводятся с 5 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за модернизации контактной сети изменится движение пяти троллейбусных маршрутов: №7, 10, 12, 17 и 19. С 5 июня им закроют проезд через перекресток проспектов Ленина и Свердловского. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— На время ограничений рекомендуем пользоваться автобусами №2, 4, 51, 64, 483, КМ, — обратились представители организации к пассажирам.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Троллейбусы, которые ранее курсировали через перекресток проспектов Ленина и Свердловского, направят по следующим маршрутам:

№7. ЧМК — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК;

№10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег;

№12. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — Труда — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;

№17. Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина;

№19. Первоозерный — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

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