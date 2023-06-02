Попался! В Челябинской области школьника выгнали с ЕГЭ по математике из-за шпаргалки

Ученику не удалось скрыть шпаргалку от организаторов экзамена Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 1 июня более 13 тыс. человек сдавали единый госэкзамен по математике. Математика — один из двух обязательных экзаменационных предметов для выпускников, наравне с русским языком.

— В целом экзамен прошел в штатном режиме, технологических сбоев не зафиксировано. С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок, — рассказал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас.

Следующий этап ЕГЭ назначен на 5 июня. В этот день одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по истории и физике.

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