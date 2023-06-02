В Магнитогорске завели уголовное дело против водителя, из-за которого погиб 5-летний мальчик

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области ход расследования уголовного дела, заведенного после смертельного наезда на 5-летнего мальчика, взяла на контроль прокуратура. 30 мая в Магнитогорске ребенок ехал на велосипеде по пешеходному переходу, рядом с ним шла мама, когда на них выехала иномарка с 41-летним водителем за рулем.
– В результате ДТП мальчик получил травму головы, от которой 1 июня скончался в медицинском учреждении, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
На водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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