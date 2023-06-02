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НовостиОбщество2 июня 2023 12:38

Грозы, ливни c градом и сильный ветер: МЧС объявило штормовое предупреждение в Челябинской области

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
Ян Стоев
Ян Стоев
Ухудшение погоды ожидается 2 и 3 июня

Ухудшение погоды ожидается 2 и 3 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 июня. На регион надвигаются ливни, град, грозы и штормовой ветер.

— В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, местами крупный град, а также усиление ветра при грозе до 25 м/с, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 3 июня в регионе будет +15, +20 °C, днем столбик термометра поднимется до +29, +36 °C.

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