Бастрыкин потребовал доклад после того, как на ребенка упала остановка в Челябинске

В произошедшем разбирается следственный комитет Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинске остановка общественного транспорта рухнула на ребенка. Эта ситуация привлекла внимание следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

– Следственными органами СУ СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе СК России.

Доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах должен предоставить руководитель следственного управления по Челябинской области Петр Решетников.

В областном следственном комитете подробности пока не разглашают:

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На восьмилетнего ребенка и взрослых упал остановочный комплекс. Это произошло 2 июня на остановке Рылеева.

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