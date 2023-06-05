Лига безопасного интернета будет добиваться блокировки избивающего мать челябинского треш-стримера

Фото: Соцсети

Лига безопасного интернета отправит в МВД материалы на челябинского треш-стримера «Гобзавра», известного своими издевательствами над матерью во время трансляций. О намерении остановить деятельность блогера написала в своем телеграм-канале глава организации Екатерина Мизулина.

– Отправим материалы в МВД России. Ранее уже обращали внимание на этого треш-стримера. Нужно останавливать такую деятельность, человек опасен для общества, – заявила Екатерина Мизулина.

Лига безопасного интернета – крупнейшая в России организация, которая занимается борьбой с незаконным контентом в интернете.

В полиции Челябинска сообщили, что с матерью и сыном они неоднократно общались. Претензий они не высказывают и друг на друга не жалуются – заявлений написано не было.

– Вместе с тем полицейские еще раз встретятся с семьей, с сыном и матерью проведут индивидуальные профилактические беседы, а также каждого подробно расспросят о семейных взаимоотношениях. Для выяснения объективной картины и проверки информации о возможных фактах совершенных противоправных деяний сотрудники полиции проведут поквартирный обход и опросят жильцов подъезда. На основе полученных в ходе проверки сведений будет принято обоснованное решение.

Челябинец Андрей Яшин, известный в интернете как «Гобзавр», занимается стримами почти 10 лет. Популярность он приобрел благодаря тому, что во время трансляций вместе с матерью часто распивает алкоголь и иногда бьет ее или умышленно доводит до истерик. Ранее КП-Челябинск рассказала историю мужчины и узнала о его проблемных отношениях с соседями.

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